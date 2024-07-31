Українки виступили у фіналі синхронних стрибків у воду на Олімпіаді-2024: результат

Ксенія Байло та Софія Лискун не зуміли здобути медаль.

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун взяли участь у фіналі жіночих синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Український дует у фіналі посів сьоме місце з восьми команд, набравши 285 балів.

"Золото" виграли стрибунки з Китаю, "срібло" – у КНДР, третє – у Великої Британії.

Стрибки у воду. 10-метрова вишка, жінки. Фінал

1. Китай – 359.10 бала

2. КНДР – 315.90

3. Велика Британія – 304.38

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7. Україна - 285.00

Раніше відбувся фінал чоловічих синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки, де Олексій Середа та Кірілл Болюх посіли п'яте місце.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Після четвертого змагального дня у скарбничці України на ОІ-2024 є одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

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