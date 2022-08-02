Українки встановили історичний рекорд на Чемпіонаті Європи з веслувального марафону

У неділю, 31 липня, у данському Сількеборзі завершився чемпіонат Європи з веслувального марафону на байдарках і каное, на якому вдало виступила українська збірна.

Збірна України здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное з марафону, який відбувся в Сількеборгу (Данія). Це найкращий результат за всю історію виступів на континентальній першості.

До цього найкращий результат "синьо-жовті" показали в 2019 році у французькому Десізі, коли золотий дубль оформила Людмила Бабак.

Цього року Бабак теж відзначилася дублем. Українка фінішувала першою на дистанціях 3,4 км і 15,4 км. Всього в її активі 6 золотих медалей чемпіонатів Європи.

Ще одну золоту медаль для України завоювала Анастасія Дежицька, для якої це був дебютний турнір такого рівня. Спортсменка перемогла в змаганнях каное-одиночок на дистанції 11.8 км серед юніорок.

Зазначимо, що української команди це було перше Євро за три роки, адже минулу континентальну першість-2021 українці пропускали через те, що змагання проходили в Москві.

Нагадаємо, що Україна не буде представлена на чемпіонаті світу з веслування в жіночій байдарці-четвірці на дистанції 500 м.

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