Українки завоювали історичне "золото" юнацького Чемпіонату світу з пляжного волейболу

Українки Дар'я Романюк та Єва Сердюк стали чемпіонками світу з пляжного волейболу у віковій категорії до 19 років.

У фіналі український дует виявився сильнішим за американок Мірі Мессі та Ешлі Пейтер.

Романюк та Сердюк впоралися із суперницями за два сети - 21:17, 21:18.

Зазначимо, що впродовж турніру українки не віддали суперницям жодного сету.

Для України це перша в історії нагорода Чемпіонату світу з пляжного волейболу (U-19).

Нагадаємо, минулого року інший український дует Ангеліна Хміль / Тетяна Лазаренко здобув "бронзу" на планетарній першості U-19.

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