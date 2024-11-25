Українки здобули історичне "срібло" Кубка світу з фехтування в командній рапірі

На п'єдестал пошани піднялися Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Ольга Сопіт.

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула командне "срібло" на етапі Кубку світу в Тунісі.

У фіналі українська команда у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Сопіт і Катерини Буденко поступилася збірній Японії (22:24), яка на Олімпійських іграх-2024 виграла "бронзу".

На шляху до поєдинку за "золото" українки в 1/8 фіналу перемогли Угорщину (45:38), у чвертьфіналі здолали Італію (45:43), яка є лідером світового рейтингу, чинним чемпіоном світу та віцечемпіоном Олімпіади. У півфіналі українські рапіристки перемогли Францію (41:39).

Українські рапіристки вперше в історії здобули командне "срібло" Кубка світу.

До цього найбільшим досягненням, вставновленим цим же складом, була "бронза" на етапі в Гонконгу минулого сезону.

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