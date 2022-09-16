Українки здобули сьому нагороду збірної на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

У польському Вроцлаві триває чемпіонат Європи з кульової стрільби, на якому збірна України виборола чергову нагороду.

Збірна України виборола чергову медаль на ЧЄ з кульової стрільби, який триває у Вроцлаві.

Українська команда у складі олімпійської чемпіонки Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук зійшла на другу сходинку п'єдесталу пошани за підсумками змагань у стрільбі з малокаліберного пістолета, дистанція 25 м.

У напруженому фіналі "синьо-жовті" поступилися суперницям з Німеччини (14:16).

Відзначимо, що це друге "срібло" і загалом сьома медаль для нашої збірної на континентальній першості.

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