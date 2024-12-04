Українький призер Олімпіади-2024 розглядає варіант змінити спортивне громадянство: що відомо

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун розглядає можливість змінити спортивне громадянство.

Як повідомляє Tribuna.com, 21-річний український гімнаст і його особиста тренерка Ірина Горбачева отримали пропозицію від Хорватії. Остаточне рішення буде ухвалене до кінця цього року.

Зазначається, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Після оприлюднення цієї інформації Горбачева прокоментувала ситуацію з можливою зміною Ковтуном спортивного громадянства під дописом Telegram-каналу "Щербаков".

"1. Інформація – правдива, але недостовірна...

2. Якщо гімнастика спортивна "хвора", то її необхідно або лікувати, або ізолювати…

3. Зрада – це всі кола пекла, які ми проходили й проходимо...

Дякую, що звернули на нас увагу, коли вже є срібло ОІ-2024, а до цього, чомусь, не дуже усіх цікавило, кому та що хто буде пробачати… Як ми тримаємося, якими психологічними, моральними, фізичними, фінансовими тощо ресурсами тримаємося.

P.s. офіційна і остаточна інформація буде в кінці 2024 року з усіма конкретними чіткими роз’ясненнями", – написала Горбачева.

Також Горбачева підтвердила, що Ілля розглядає варіант змінити спортивне громадянство у коментарі для Суспільне Спорт.

"Думки є, ми спілкувалися про це з президентом федерації, головним тренером. Думки є, до цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Думки є про це, але все буде вирішено та остаточно сказано пізніше. Треба все зважити та узгодити.

Чи є шанс в української федерації зберегти Ковтуна? Чесно кажучи, дуже складно від того, що відбувається у нашій федерації. Я людина така – якщо сказала, то й зробила. А у нас у федерації щосекунди щось нове, і я не хочу стежити, хто з ким товаришує чи свариться", – сказада Горбачева.

Можливу зміну спортивного громадянства Ковтуном вже прокоментував для Tribuna.com президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

"Я чув ці чутки, але це ще не підтверджена інформація, офіційної ніде немає. Я як президент НОК і як людина, яка все своє життя опікується спортом, вважаю, що нам потрібно поспілкуватися і з тренеркою Іриною Горбачевою, і з Іллею Ковтуном. Вони весь час зараз за кордоном, знаю, що їм допомагають в країні, де вони перебувають, і в них закінчується ця допомога.

Нам потрібно як державі, і державним органам, і НОК, поспілкуватися, запропонувати, щоб вони повернулися додому. Зробити всі умови для топового, одного з найкращих у світі спортсменів, щоб він не залишав громадянство. Бо, на мій погляд, це буде неприпустимо – з нашого боку не зробити кроки, щоб запропонувати Іллі та його тренерці пані Ірині залишитися в Україні, надати всі умови.

Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, вже представляв Україну на Олімпійських Іграх, виборов там медаль. Для нас важливо, щоб він не залишив нашу державу і не змінив громадянство", – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі.

Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Ігри в Парижі стали вже другою Олімпіадою в кар'єрі Ковтуна. На дебютних для себе Іграх у Токіо 2021 року він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

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