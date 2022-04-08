Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою місяця в Європі

У березні Ярослава виграла "золото" світової першості в приміщенні.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня.

Про це повідомляється на сторінці European Athletics в Instagram.

У березні Магучіх завоювала "золото" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який відбувся в сербському Белграді. 20-річній спортсменці з Дніпра підкорилася висота 2,02 м - це найкращий стрибок у нинішньому сезоні.

Перемогу на планетарній першості Ярослава присвятила українському народу, який продовжує героїчно захищати свої землі від російських окупантів.

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