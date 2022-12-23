Українку визнали однією з найкращих арбітринь 2022 року

Монзуль поступилася лише француженці Фраппар.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала імена найкращих арбітринь 2022 року. До трійки увішла українка Катерина Монзуль.
Про це йдеться на офіційному сайті федерації.
Монзуль посіла другу сходинку у відповідному рейтингу, набравши 45 очок. Цього року вона працювала головним арбітром фіналу жіночого Євро-2022. Раніше 2015 року вона перемагала у цьому голосуванні.
Перша сходинка дісталася француженці Стефані Фраппар, яка набрала 135 балів. Вона виграла нагороду вчетверте поспіль.
Цього року Фраппар стала першою в історії арбітринею, що відпрацювала на матчі чоловічого чемпіонату світу-2022. Француженка судила поєдинок групового етапу Коста-Рика – Німеччина (2:4).
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