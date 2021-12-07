Українку включили до топ-5 футбольних арбітринь світу в 2021 році

Українку включили до топ-5 футбольних арбітринь світу в 2021 році

Катерина Монзуль стала четвертою за підсумками голосування.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращих арбітринь світу 2021 року.

Місце серед топ-5 знайшося і для українки Катерини Монзуль. Вона за підсумками голосування з 20 балами посіла четверту сходинку.

Переможницею в номінації стала француженка Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів. Друге місце дісталося росіянці Анастасії Пустовойтовій (60 балів), а замкнула трійку найкращих представниця Швейцарії Естер Штаублі (25).

Зазначимо, що минулого року в аналогічному рейтингу Монзуль посіла третє місце.

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