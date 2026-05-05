Українку визнали найкращою футболісткою сезону в чемпіонаті Шотландії

Ніколь Козлова / instagram.com/nicolekozlova17

Футболістку збірної України Ніколь Козлову, яка виступає за "Глазго Сіті", визнали найкращою гравчинею року в шотландській Прем'єр-лізі.

Про це сама спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з престижною нагородою.

Почесний приз 25-річна українка отримала більшістю голосів футболісток ліги.

"Дуже почесно здобути нагороду "Гравчиня року" у жіночій Прем'єр-лізі Шотландії. Те, що за це голосували самі футболістки, робить її ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все. Футбол у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому прояві — все в одному флаконі", — написала Козлова в Instagram.

У сезоні-2025/26 Козлова забила дев'ять голів і зробила п'ять результативних передач за "Глазго Сіті" у шотландській Прем'єр-лізі.

Свій наразі останній матч Ніколь провела в березні цього року — за збірну України проти Англії у кваліфікації ЧС-2027, де розірвала передню хрестоподібну зв'язку коліна.

"Чесно кажучи, я залишилася без слів — це те, що колись здавалося недосяжним. Я б ніколи не змогла цього досягти без підтримки моєї родини. Дякую вам за віру в мене, терпіння і за те, що були поруч на кожному кроці. І велика подяка всім, хто був частиною моєї кар'єри до цього моменту — тренерам, одноклубникам і друзям.

Це просто нагадування для мене: продовжувати працювати й вірити в себе, навіть коли ніхто не бачить. Усе обов'язково прийде з часом, навіть якщо доведеться трохи довше почекати", — додала Ніколь в своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що клуб українки продовжує боротьбу за титул у чемпіонаті Шотландії, посідаючи наразі третє місце в турнірній таблиці.

