Українки завоювали історичне "золото" чемпіонату Європи з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шпазі / © International Fencing Federation

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Жіноча збірна України з фехтування на шпазі здобула командне "золото" чемпіонату Європи-2025.

Україну представляли Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Анна Максименко.

У фіналі "синьо-жовті" перемогли Швейцарію з рахунком 45:34.

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До цього українки в 1/8 фіналу перемогли Фінляндію (45:23), в 1/4 фіналу здолали Угорщину (44:43), а в півфіналі подужали господарок змагань – збірну Італії (45:27).

Для України це перше в історії "золото" у жіночій командній шпазі на чемпіонатах Європи.

Українська збірна завершила Євро-2025 з фехтування з трьома нагородами: двома золотими та однією срібною. Раніше "золото" завоював шпажист Роман Свічкар, а "срібло" виграла шаблістка Аліна Комащук.

Зазначимо, що чемпіонат Європи-2025 пропустила зіркова українська шаблістка Ольга Харлан. Дворазова олімпійська чемпіонка не потрапила до заявки збірної України на турнір через відсутність підготовки до змагань.

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Раніше повідомлялося, що російських і білоруських фехтувальників допустили до командних змагань у нейтральному статусі.