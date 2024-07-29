"Україно, це для тебе": Харлан не стримала сліз після завоювання "бронзи" Олімпіади-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан дала перший коментар після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У прямому ефірі 33-річна українка не стримала сліз та прокричала: "Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", – сказала Харлан після перемоги в поєдинку за "бронзу".

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для Харлан це п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Харлан стартувала на Іграх у Парижі з 1/16 фіналу, здобувши перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9). В 1/8 фіналу українка розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, яка до 2019 року виступала під російським прапором. У чвертьфіналі Ольга розбила Анну Мартон з Угорщини (15:7), у півфіналі поступилася француженці Сарі Бальцер (7:15), а в матчі за "бронзу" перемогла південнокореянку Чой Себін (15:14).

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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