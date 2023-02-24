"Україно, це для тебе": тренер і гравці "Шахтаря" прокоментували вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич поділився емоціями після перемоги над французьким "Ренном" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Український клуб вийшов до наступної стадії змагань за підсумками напруженого двоматчевого протистояння. У першому поєдинку донеччани здобули перемогу (2:1), а в другій грі програли з аналогічним рахунком, але вирвали путівку до 1/8 фіналу в драматичній серії пенальті.

"Ми знали, що буде дуже важкий матч з "Ренном". Атмосфера на стадіоні – це прекрасно. Моя мрія – це щоб наші вболівальники підтримували нас на нашому стадіоні, тоді набагато легше грати. Знали, що буде важко і треба буде терпіти. Той характер, який ми показуємо – не одноразовий, не виняток – це стиль життя. Знімаю кепку перед командою, величезний респект. Я отримую задоволення, коли бачу, як вони б'ються. Я вже казав це вчора. Це не демагогія і не пусті слова – Україно, це для тебе.

Перший тайм був дуже важкий. Але в другому таймі та в додатковий час ми зіграли на такому рівні, на такій солідності, що я не можу знайти слів, крім подякувати команді за те, що ми померли сьогодні по-спортивному на полі. Це Божа нагорода за нашу працю, яку ми показуємо. Хотілося би, щоб ви пишалися нами. Ідемо далі. Будемо намагатися відпочити й чекати завтрашнє жеребкування", – сказав Йовічевич у коментарі Tribuna.com.

Також вихід до наступної стадії Ліги Європи прокоментував воротар "гірників" Анатолій Трубін, який потягнув три удари гравців "Ренна" у серії пенальті.

"Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що передусім – це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку – без них, їхніх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні.

Друге – це командна робота. Було стільки зроблено до матчу, що залишилося тільки виконати. Дуже вдячний кожному, хто грав, хто вболівав – кожному вболівальнику, хто був на стадіоні або в Україні. Ми це все відчуваємо. Сьогодні "Шахтар" був командою воїнів, які не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємося, що ця перемога додасть впевненості та радості нашим українцям і наша головна мета – перемога – попереду", – цитує Трубіна Tribuna.com.

Своїми враженнями від тріумфу у Франції також поділився півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко.

"Сподіваюсь, що сьогодні ми створили привід для гордості, щоб пишались нами, українським клубом. Думаю, це було дуже важливо. Пенальті можна забити, а можна не забити – це нормально, це така справа. В роздягальні емоцій майже не було, тому що всі спустошені, вже нічого не залишилось. Потенційних суперників будемо дивитись вже завтра і чекатимемо жеребкування", – сказав Бондаренко в інтерв'ю Tribuna.com.

Огляд матчу Ренн – Шахтар

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 24 лютого, о 13:00 за київським часом. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-го і 16 березня.

Вже відомі всі потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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