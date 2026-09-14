Українська баскетболістка, яка пішла з клубу через трансфер росіянки, знайшла нову команду

Катерина Коваль / © Associated Press

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Українська баскетболістка Катерина Коваль, яка на початку вересня залишила команду Університету Луїзіани "LSU Тайгерс" через підписання росіянки, знайшла собі нову команду.

20-річна українська зірка студентського баскетболу продовжить виступи в NCAA у складі команди Університету Бейлора "Бейлорс Берс", повідомив її новий клуб.

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"Ми неймовірно раді вітати Кейт у Бейлор. Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та стабільно демонструвала здатність набирати очки поблизу кільця й захищати кільце. Кейт може ухвалювати рішення на периметрі як у ролі скорера, так і асистента, що розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе зміцнити нашу оборону. Вона чудова студентка з великим серцем і любов'ю до інших, і наші вболівальники полюблять її як на майданчику, так і за його межами", — сказала головна тренерка команди Нікі Коллен.

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Коваль може виступати в NCAA ще два сезони, після чого отримає право вийти на драфт у жіночій НБА.

Катерина ухвалила рішення залишити "LSU Тайгерс" через те, що уже колишній клуб українки підписав росіянку Анну Мінаєву.

Після цього Катерина, чий батько воює в лавах ЗСУ проти російських окупантів, запросила дозвіл на участь у трансферному порталі поза стандартним періодом і NCAA задовольнила спеціальне клопотання щодо її ситуації.

"Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Близькі мені люди були вбиті та поранені внаслідок російських атак, а місця, де я виросла та вперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами", — пояснила Коваль причину свого відходу з "LSU Тайгерс".

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Коваль, яка народилася в Києві, розпочала свою кар'єру за океаном в коледжі Нотр-Дам в Огайо. Перед минулим сезоном українка перейшла до "LSU Тайгерс".

У своєму дебютному сезоні за команду українка взяла участь у 35 матчах, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.

Новий клуб українки востаннє був чемпіоном NCAA 2019 року, а в останньому сезоні виграв 25 матчів з 35 в сезоні і вилетів у другому раунді Березневого шаленства.

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