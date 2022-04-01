Українська баскетболістка потрапила до символічної збірної сезону жіночої Євроліги

Аліна Ягупова також претендує на MVP турніру.

Українська баскетболістка турецького "Фенербахче" Аліна Ягупова підтвердила свій статус однієї з найкращих баскетболісток Європи. 30-річна уродженка Дніпра увійшла до першої символічної збірної сезону жіночої Евроліги.

Разом з турецьким клубом вона пробилася до Фіналу чотирьох жіночої Євроліги.

Ягупова цього сезону зіграла у 16 матчах Євроліги , в середньому перебуваючи на майданчику 34.9 хвилини. За цей час українка набирала 16,2 очка, робила 5,3 підбирання та 5,4 передачі за гру.

Крім цього, Ягупова номінована на титул MVP сезону (найкраща баскетболістка жіночої Євроліги). Це визнання може стали для Аліни вже третім поспіль, адже саме вона отримувала нагороду в 2020 та 2021 роках.

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