Українська біатлоністка стала призеркою індивідуальної гонки на Кубку IBU

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина стала бронзовою призеркою короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка IBU в словацькому Брезно-Осрблі.

Анастасія єдиною з українок пройшла чотири вогневі рубежі без хиб та фінішувала на третьому місці.

Переможницею гонки стала норвежка Каролін Ердаль, а "срібло" виборола француженка Вольдія Гальмас Пален.

Для Анастасії це перший міжнародний подіум від сезону-2022/23, коли вона здобула "золото" чемпіонату Європи у спринті. Також це перший подіум України цього сезону на Кубку IBU.

Кубок IBU. Брезно-Осрблі. Коротка індивідуальна гонка, жінки

1. Каролін Ердаль (Норвегія, 0+0+1+0) 38:00.2

2. Вольдія Гальмас Пален (Франція, 0+0+0+1) +9.9

3. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) +48.4

4. Софі Шово (Франція, 1+0+0+1) +55.5

5. Емма Нільсон (Швеція, 0+0+0+0) +56.5

6. Амандін Менжен (Франція, 0+1+0+1) +1:05.0

...

18. Валерія Дмитренко (Україна, 0+1+1+0) +3:30.7

26. Надія Бєлкіна (Україна, 0+1+1+2) +4:23.3

37. Оксана Коваленко (Україна, 1+0+0+1) +5:28.7

44. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2+1+2) +6:26.0

Раніше повідомлялося, що капітана збірної України Дмитра Підручного визнали найкращим біатлоністом етапу Кубка світу в Обергофі.

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