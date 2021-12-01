Українська біатлоністка в драматичній боротьбі завоювала "срібло" в суперспринті на етапі Кубка IBU

Українська біатлоністка в драматичній боротьбі завоювала "срібло" в суперспринті на етапі Кубка IBU

Від золотої нагороди Ірину Петренко відділило менше секунди.

Українська біатлоністка Ірина Петренко здобула срібну медаль в суперспринті на етапі Кубка IBU в Шушені.

Перегони складалися з кваліфікації та фіналу, куди відібралися 30 учасниць. До фіналу жіночого суперспринту пробилися три українки - Анна Кривонос, Анастасія Рассказова та Ірина Петренко.

У підсумку Петренко з одним неточним пострілом фінішувала другою, менше секунди програвши в боротьбі за "золото" італійці Лінді Цингерле. Замкнула топ-3 росіянка Анастасія Шевченко.

Інші дві українки, Анна Кривонос і Анастасія Рассказова, посіли 14-те та 28-ме місця відповідно.

1. Лінда Цингерле (Італія, 0+0+2+0) 23:23.4

2. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+0) +0.8

3. Анастасія Шевченко (Росія, 0+0+1+1) +1.4

...

14. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+1) +40.9

28. Анастасія Рассказова (Україна, 2+1+3+0) +2:37.0

Додамо, що другий етап Кубка світу з біатлону триватиме від 2-го до 5 грудня в шведському Естерсунді. Дебютний етап нового сезону також відбувся в Естерсунді. За його підсумками, найкращим результатом серед українських біатлоністів є 17 місце Валентини Семеренко в індивідуальній гонці.

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