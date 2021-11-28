Українська біатлоністка з ідеальною стрільбою фінішувала в топ-25 спринту на Кубку світу в Естерсунді

Українська біатлоністка з ідеальною стрільбою фінішувала в топ-25 спринту на Кубку світу в Естерсунді

Олена Білосюк (Підгрушна) посіла 24-ту сходинку в спринтерській гонці.

28 листопада у шведському Естерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка на Кубку світу з біатлону-2021/22.

Переможницею стала шведка Ганна Еберг. На фініші вона привезла 11,3 секунди француженці Анаїс Шевальє-Буше. Третій результат показала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Найкращою з українок стала Олена Білосюк (Підгрушна). Вона бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах, що дозволило їй у підсумку посісти 24-те місце.

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:01.5

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0) +11.3

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+1) +15.4

...

24. Олена Білосюк (Україна, 0+0) +1:22.1

44. Віта Семеренко (Україна, 0+1) +1:52.0

50. Юлія Джима (Україна, 1+1) +2:01.1

77. Катерина Бех (Україна, 1+1) +2:27.8

99. Валентина Семеренко (Україна, 0+4) +3:21.3

У неділю, 28 листопада, в Естерсунді також запланований чоловічий спринт. Він розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Наступний етап Кубка світу також відбудеться в Естерсунді (2-5 грудня).

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

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