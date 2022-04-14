Українська біатлоністка з російським корінням: мої рідні повірили, що це не "спецоперація", коли я показала їм розбомблену базу в Чернігові

Українська біатлоністка з російським корінням: мої рідні повірили, що це не "спецоперація", коли я показала їм розбомблену базу в Чернігові

Рассказова розповіла про ставлення до війни в Україні.

Українська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка раніше була громадянкою Росії, розповіла про зруйнований дім у Чернігові.

"Ми мали власну кімнату на базі в Чернігові, ми її облаштовували, щось докуповували — ті ж речі, велосипеди, лижі, кросівки, інвентар. Були певні заощадження. Ну, заощадження — це така справа. Головне – всі живі та здорові. Але важко усвідомити, що все так сталося, що місце, де ти мешкав, де готувався, де облаштовував своє життя… Причому там не лише я жила, а й Надія Бєлкіна, Дарина Блашко, інші дівчата, багато спортсменок. Загалом було дуже важко це прийняти. Навіть зараз все ще тяжко. Просто нікуди навіть повернутись", — повідомила Рассказова в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Також спортсменка розповіла, якою була реакція близьких у РФ на її бажання залишитись в Україні.

"Мої рідні, звичайно, прийняли моє рішення. Але їм було тяжко. Вони переживають за мене, за ситуацію, яка відбувається зараз у нас, що загалом відбувається між країнами. Спочатку по телевізору показували, що це "спецоперація", нічого такого, але коли все це сталося на лижній базі, коли я їм скидала фотографії, то вони повірили.

Вони боялися за мене, боялися та переживали за мого хлопця. Переживали, що ми зараз перебуваємо тут, а у Львові, що зовсім недалеко, стріляли. Мама дуже переживала. Зараз спокійніше, бо тут я в безпеці, і ніхто нікого не чіпатиме", - заявила вона.

Рассказова підкреслила, що вкрай негативно ставиться до того, що робить Росія.

"Моя позиція дуже негативна щодо всього, що відбувається. У багатьох людей просто зруйновано життя. Також діти своїх батьків, вони їх втрачають, на їхніх очах убивають. Це не передати словами, мабуть, і не зрозуміти", - говорить спортсменка.

Нагадаємо, що Міністерство у справах молоді та спорту ухвалило рішення щодо виключення трьох натуралізованих росіянок зі складу збірної України з біатлону.

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