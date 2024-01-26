Українська біатлоністка завоювала "бронзу" в спринті на чемпіонаті Європи-2024

У п'ятницю, 26 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2024 у словацькому Брезно-Осрблі відбулася жіноча спринтерська гонка, в якій бронзову нагороду здобула українка Христина Дмитренко.

Загалом Україну в спринті представляли сім біатлоністок: Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Ірина Петренко, Анна Кривонос, Олена Городна, Олександра Меркушина та Любов Кип'яченкова.

Христина ідеально відпрацювала на вогневих рубежах та майже всю гонку була лідеркою, однак наприкінці її випередили норвежки Іда Лієн та Марен Кіркейде.

Це перша медаль України на Євро-2024 з біатлону. Також це перша особиста нагорода Дмитренко на рівні континентальних першостей.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати жіночого спринту

1. Іда Лієн (Норвегія, 0+0) 19:11.5

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) +14.0

3. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +35.3

4. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0) +40.8

5. Дженні Енодд (Норвегія, 0+0) +40.9

6. Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+1) +43.8

...

12. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +57.8

25. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +1:23.1

31. Олена Городна (Україна, 1+0) +1:34.6

32. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +1:35.0

36. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+1) +1:40.3

39. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +1:45.5

Додамо, що 26 січня на ЧЄ з біатлону також відбувся чоловічий спринт, в якому найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин – 12-те місце. Переможцем став француз Антонен Гігонна.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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