Українська біатлоністка завоювала другу поспіль медаль на етапі Кубка IBU

Дар'я Блашко виграла "бронзу" в спринтерській гонці.

Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на першому етапі Кубка IBU у шведському Ідрі.

Наша 25-річна співвітчизниця показала третій результат за підсумками гонки, на обох вогневих рубежах вона відпрацювала безпомилково.

Цікаво, що "бронзу" Блашко довелося розділити з ще одною біатлоністкою, яка показала аналогічний час, - швейцаркою Ірене Кадуріш. Переможницею гонки стала Франциска Гільдебранд з Німеччини, а "срібло" взяла француженка Каролін Коломбо.

Другий найкращий результат серед українок показала Ольга Абрамова - 9-те місце. Анна Кривонос показала 24-й результат.

Зазначимо, що для української збірної це вже друга медаль на Кубку IBU. Раніше Блашко виграла "бронзу" в першій спринтерській гонці, яка відбулася 25 листопада.

Кубок IBU. Перший етап, Ідре (Швеція). Жіночий спринт

1. Франциска Гільдебранд (Німеччина, 0+0) 20:45.0

2. Каролін Коломбо (Франція, 0+1) +17.8

3. Ірене Кадуріш (Швейцарія, 0+1) +35.3

3. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +35.3

...

9. Ольга Абрамова (Україна, 0+0) +44.0

24. Анна Кривонос (Україна, 0+0) +1:30.1

50. Надія Бєлкіна (Україна, 2+0) +2:10.7

58. Анастасія Рассказова (Україна, 0+0) +2:31.9

Нагадаємо, Кубок світу з біатлону-2021/22 стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. До вашої уваги повний календар і розклад усіх гонок.