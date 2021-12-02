Українська біатлоністка заїхала до топ-20 в спринті на Кубку світу в Естерсунді

Українська біатлоністка заїхала до топ-20 в спринті на Кубку світу в Естерсунді

Юлія Джима показала найкращий результат серед українок.

У четвер, 2 грудня, у шведському Естерсунді стартував другий етап Кубка світу з біатлону-2021/22. Першими на дистанцію в спринтерській гонці вийшли жінки.

Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Гаузер, яка ідеально відпрацювала на вогневих рубежах. Шведка Ельвіра Еберг з двома хибами стала другою, а топ-3 з одним неточним пострілом замкнула білоруска Ганна Сола.

Україну в спринті представляли Олена Білосюк, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко та Дар'я Блашко.

Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показала Джима - 19-те місце. Вона стала єдиною українкою, яка потрапила до залікової зони. До гонки переслідування, окрім Джими, також пробилися Дар'я Блашко та Валентина Семеренко.

1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) 19:30.2

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1) +12.5

3. Ганна Сола (Білорусь, 0+1) +14.4

...

19. Юлія Джима (Україна, 0+1) +59.6

49. Дар'я Блашко (Україна 0+1) +1:50.7

60. Валентина Семеренко (Україна, 0+1) +2:04.9

66. Олена Білосюк (Україна, 0+2) +2:18.6

77. Віта Семеренко (Україна, 1+0) +2:31.9

Сьогодні о 17:30 також відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Там нашу країну представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

3 грудня біатлоністи отримають вихідний, а 4-го та 5 грудня позмагаються в естафетах і гонках переслідування.

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