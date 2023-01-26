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Українська біатлоністка здобула ще одну медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українська біатлоністка здобула ще одну медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Олександра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Олександра Меркушина додала до "золота" спринту "бронзу" в індивідуальній гонці.

Збірна України здобула ще одну медаль зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) 2023 року, який відбувається в Італії. Біатлоністка Олександра Меркушина стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці.

Вже на першій стрільбі Меркушина зробила два неточні постріли, після чого по разу схибила на двох наступних вогневих рубежах. На останній стрільбі Олександра зуміла закрити всі мішені та в підсумку посіла третє місце.

Виграла гонку німкеня Юлія Таннгаймер, "срібло" взяла француженка Вольдія Жальмас Полін.

Ще дві українки Тетяна Тарасюк і Валерія Шейгас фінішували на 18-му і 37-му місцях відповідно.

Для Меркушиної "бронза" в індивідуальній гонці – друга медаль на ЄЮОФ-2023. Раніше вона завоювала "золото" в спринті, яке стало для України першою нагородою найвищого ґатунку на цих змаганнях.

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Дата публікації
Перегляди
752
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