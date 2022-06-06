Українська бігунка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Нідерландах

Українська бігунка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Нідерландах

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 Анна Рижикова здобула для України медаль на етапі Золотого континентального туру в нідерландському Генгело.

Титулована 32-річна українка завоювала "срібло" на своїй коронній дистанції - 400 метрів з бар'єрами. Раніше вона виграла "бронзу" в бігу на 300 метрів з бар'єрами у чеській Остраві.

У Нідерландах наша співвітчизниця подолала дистанцію за 55,62 секунди.

Рижикова поступилася лише господарці змагань - бронзовій призерці Олімпійських ігор-2020 Фемке Бол, яка фінішувала з результатом 53,94 секунди.

Трійку призерок замкнула британка Джессі Найт - 55,81 секунди.

Додамо, що цього року Рижикова набрала прекрасну форму. Піднявшись на подіум у Генгело, вона завоювала медаль вже на четвертому турнірі поспіль.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей.

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