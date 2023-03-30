Українська блискавка: Мудрик увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ

Михайло опинився на другому місці за швидкістю серед усіх футболістів чемпіонату Англії.

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик увійшов до символічної збірної найшвидших гравців англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

У своєму дебютному матчі за "пенсіонерів" проти "Ліверпуля" 22-річний українець розвинув швидкість до 36,63 км/год. На той момент Михайло встановив швидкісний рекорд нинішнього сезону елітного англійського дивізіону.

Відтоді перевершити показник Мудрика вдалося лише нападнику "Ноттінгем Форрест" Бреннану Джонсону, який розігнався до 36,7 км/год. Це новий рекорд сезону АПЛ-2022/23.

Символічна збірна найшвидших футболістів АПЛ сезону-2022/23

Воротар: Гевін Базуну ("Саутгемптон") 32,62 км/год

Правий захисник: Діогу Далот ("Манчестер Юнайтед") 35,76 км/год

Центральний захисник: Крістоффер Аєр ("Брентфорд") 35,53 км/год

Центральний захисник: Тайрон Міннс ("Астон Вілла") 34,98 км/год

Лівий захисник: Кіран Тірні ("Арсенал") 35,99 км/год

Центральний півзахисник: Матеуш Нуньєш ("Вулвергемптон") 36,32 км/год

Центральний півзахисник: Деніс Закарія ("Челсі") 36,09 км/год

Правий півзахисник: Аарон Гордон ("Ньюкасл") 36,61 км/год

Лівий півзахисник: Михайло Мудрик ("Челсі") 36,63 км/год

Нападник: Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") 36,53 км/год

Нападник: Бреннан Джонсон ("Ноттіннем Форест") 36,7 км/год

The fastest player clocked a speed of 36.7km/h. — Squawka (@Squawka) March 30, 2023

Цього сезону на рахунку Мудрика сім матчів за "Челсі" у всіх турнірах (шість в АПЛ та один у Лізі чемпіонів), одна результативна передача.

Наразі лондонці посідають 10-те місце в таблиці АПЛ, маючи 38 очок після 27 матчів. Наступний матч команда Грема Поттера проведе 1 квітня в чемпіонаті Англії проти "Астон Вілли".

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "сині" протистоятимуть чинному тріумфатору турніру – мадридському "Реалу". Ігри відбудуться 12 і 18 квітня.

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