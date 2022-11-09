Українська блискавка: суперталант "Шахтаря" встановив рекорд групового етапу Ліги чемпіонів

Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик став автором рекордного досягнення в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

21-річний український футболіст очолив десятку найшвидших гравців поточного розіграшу головного клубного євротурніру. Мудрик зумів розігнатися до 36,6 км/год.

Єдиним, хто також показав настільки високу швидкість, став вінгер каталонської "Барселони" Усман Дембеле. Топ-3 замикає хавбек "Мілана" Рафаель Леау – 36,5 км/год.

Десятку найшвидших футболістів групового етапу Ліги чемпіонів опублікувала пресслужба турніру у своєму Twitter.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні ЛЧ Мудрик забив три голи та зробив два асисти. "Шахтар" посів третю сходинку в групі з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком". Відтак навесні донеччани позмагаються в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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