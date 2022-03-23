Українська борчиня через війну залишила свою квартиру в Ірпені, яку отримала за "бронзу" на Олімпіаді-2020

Українська борчиня через війну залишила свою квартиру в Ірпені, яку отримала за "бронзу" на Олімпіаді-2020

Коляденко була змушена евакуюватися через обстріли окупантів.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко була вимушена залишити свій будинок в Ірпені через постійні обстріли російськими окупантами.

Про це борчиня розповіла в Instagram.

"Я була в Ірпіні до останнього, не могла так просто покинути свій будинок. Але мене змусили російські орки, ракети, танки.

Але я вірю в наших хлопців: ЗСУ, територіальна оборона, лікарі, волонтери та всі люди, які залишалися захищати наше місто та нашу Україну.

Я знаю, що ми повернемось у наш рідний Ірпінь, де буде тихо. А інфраструктуру відбудуємо. Слава Україні", - написала Коляденко.

Нагадаємо, що 23-річна спортсменка виграла нагороду у ваговій категорії до 62 кг. За цю олімпійську медаль влада Ірпеня подарувала їй квартиру.

Дівчина ж вирішила віддати її своєму тренеру, бо заявила, що у її досягненні саме його заслуга. У результаті мер Ірпеня подарував Ірині ще одну квартиру, яку вона залишила собі і в якій проживала.

Однак через вторгнення російських окупаційних військ на територію України та постійні обстріли міста, спортсменка була змушена залишити свій будинок і вирушити в безпечніше місце.

Зазначимо, що в активі Ірини також є срібло ЧС-2019, бронза чемпіонату Європи-2020 та золото ЧЄ-2021.

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