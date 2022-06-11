Українська чемпіонка світу з паверліфтингу потрапила в моторошну ДТП, її пасажири загинули

Українська чемпіонка світу з паверліфтингу потрапила в моторошну ДТП, її пасажири загинули

Переможниця Паралімпійських ігор-2020 у Токіо та паралімпійська чемпіонка світу з паверліфтингу Мар'яна Шевчук потрапила в серйозну автомобільну аварію, в якій загинули двоє людей.

Смертельна ДТП сталася 9 червня в селі Пиківська Слобідка у Вінницькій області. За кермом автомобіля Volkswagen перебувала 26-річна вінничанка - їй вдалося вижити, а от дві її пасажирки від отриманих травм померли в лікарні.

Деталі аварії повідомили у поліції Вінницької області. Місцеве видання "Життєві обрії" вказало, що за кермом перебувала саме Мар'яна Шевчук. Це встановили оперативники на місці пригоди.

26-річна вінничанка не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де зіткнулась з деревом. Внаслідок автопригоди вона отримала травми та госпіталізована до лікарні.

Двоє її пасажирок, жінки віком 47 та 56 років, під час надання медичної померли в лікарні.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

За це правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, Мар'яна Шевчук, майстер спорту України міжнародного класу, вона завоювала для нашої країни на чемпіонатах світу дві золоті медалі. На чемпіонаті світу в Тбілісі-2021 вона встановила світовий рекорд (133,5 кг), яким підтвердила статус найсильнішої спортсменки у світі у ваговій категорії до 55 кілограмів. Також вона стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2020 в Токіо.

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