- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська дуель у Досі: Світоліна перемогла Ястремську
Еліна вийшла до третього раунду престижних змагань.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в Досі (Катар).
У другому раунді змагань Світоліна перемогла свою співвітчизницю Даяну Ястремську (№42 WTA) з рахунком 6:1, 6:4.
Зазначимо, що Світоліна отримала сьомий номер посіву й пропустила перше коло турніру в Досі, а Ястремська стартувала перемогою над іспанкою Крістіною Букшею (№56 WTA) з рахунком 6:4, 4:6, 7:6.
В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між американкою Еммою Наварро та "нейтральною" росіянкою Анною Калінською.
Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.
Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.