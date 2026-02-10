Українська дуель у Досі: Світоліна перемогла Ястремську

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У другому раунді змагань Світоліна перемогла свою співвітчизницю Даяну Ястремську (№42 WTA) з рахунком 6:1, 6:4.

Зазначимо, що Світоліна отримала сьомий номер посіву й пропустила перше коло турніру в Досі, а Ястремська стартувала перемогою над іспанкою Крістіною Букшею (№56 WTA) з рахунком 6:4, 4:6, 7:6.

В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між американкою Еммою Наварро та "нейтральною" росіянкою Анною Калінською.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.