ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Українська дуель у Досі: Світоліна перемогла Ястремську

Еліна вийшла до третього раунду престижних змагань.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У другому раунді змагань Світоліна перемогла свою співвітчизницю Даяну Ястремську (№42 WTA) з рахунком 6:1, 6:4.

Зазначимо, що Світоліна отримала сьомий номер посіву й пропустила перше коло турніру в Досі, а Ястремська стартувала перемогою над іспанкою Крістіною Букшею (№56 WTA) з рахунком 6:4, 4:6, 7:6.

В 1/8 фіналу суперницею Еліни стане переможниця матчу між американкою Еммою Наварро та "нейтральною" росіянкою Анною Калінською.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie