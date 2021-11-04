Українська дуель у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" з Зінченком розгромив "Брюгге" Соболя (відео)

Українська дуель у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" з Зінченком розгромив "Брюгге" Соболя (відео)

Обидва українці виходили в цьому матчі, але на полі не перетиналися.

"Манчестер Сіті" на домашній арені розбив "Брюгге" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів - 4:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами: Філ Фоден вивів "городян" уперед на 15-й хвилині, але вже через дві хвилини автогол Джона Стоунза допоміг бельгійцям вирівняти ситуацію.

У другій половині зустрічі підопічні Пепа Гвардіоли чудово впоралися з поставленим завданням і влаштували супернику розгром. Спочатку на 54-й хвилині забив Ріяд Марез.

На 72-й хвилині Рахім Стерлінг зміцнив перевагу "небесно-блакитних".

А в компенсований час Габріел Жезус поставив крапку в протистоянні.

Зазначимо, що український захисник "Брюгге" Едуард Соболь вийшов у стартовому складі команди та був замінений на 72-й хвилині. А от оборонець "Сіті" Олександр Зінченко розпочав гру в запасі, але вийшов на поле на заключні 10 хвилин основного часу.

У паралельному матчі цієї групи "РБ Лейпциг" і ПСЖ розійшлися бойовою нічиєю - 2:2 . Лео Мессі не брав участі в грі через травму.

. Лео Мессі не брав участі в грі через травму. Після чотирьох турів "Сіті" очолює квартет з 9 балами. У парижан 8 очок і друга сходинка. "Брюгге" (4) - на третьому місці. "Бики" йдуть останніми з одним набраним пунктом.

У наступному турі "городяни" зіграють із ПСЖ, а "Брюгге" протистоятиме "РБ Лейпцигу".

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