Українська дуель у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" з Зінченком розгромив "Брюгге" Соболя (відео)

Обидва українці виходили в цьому матчі, але на полі не перетиналися.
"Манчестер Сіті" на домашній арені розбив "Брюгге" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів - 4:1.
У першому таймі команди обмінялися голами: Філ Фоден вивів "городян" уперед на 15-й хвилині, але вже через дві хвилини автогол Джона Стоунза допоміг бельгійцям вирівняти ситуацію.
У другій половині зустрічі підопічні Пепа Гвардіоли чудово впоралися з поставленим завданням і влаштували супернику розгром. Спочатку на 54-й хвилині забив Ріяд Марез.
На 72-й хвилині Рахім Стерлінг зміцнив перевагу "небесно-блакитних".
А в компенсований час Габріел Жезус поставив крапку в протистоянні.
Зазначимо, що український захисник "Брюгге" Едуард Соболь вийшов у стартовому складі команди та був замінений на 72-й хвилині. А от оборонець "Сіті" Олександр Зінченко розпочав гру в запасі, але вийшов на поле на заключні 10 хвилин основного часу.
- У паралельному матчі цієї групи "РБ Лейпциг" і ПСЖ розійшлися бойовою нічиєю - 2:2. Лео Мессі не брав участі в грі через травму.
- Після чотирьох турів "Сіті" очолює квартет з 9 балами. У парижан 8 очок і друга сходинка. "Брюгге" (4) - на третьому місці. "Бики" йдуть останніми з одним набраним пунктом.
- У наступному турі "городяни" зіграють із ПСЖ, а "Брюгге" протистоятиме "РБ Лейпцигу".