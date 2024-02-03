Українська дуель в Італії: "Дженоа" Малиновського розділила очки з "Емполі" Коваленка (відео)

Обидва українці взяли участь у поєдинку, але на полі не перетиналися.

"Дженоа" Руслана Малиновського зіграла внічию проти "Емполі" Віктора Коваленка у виїзному матчі 23-го туру італійської Серії А. Українське дербі завершилося з рахунком 0:0 .

Незважаючи на пристойну кількість ударів по воротах (15 проти 10 на користь "Емполі"), жодній з команд забити так і не вдалося. За очікуваними голами майже рівність – 0,47 на 0,56 на користь "Дженоа".

Догравали поєдинок "грифони" в меншості – на 90+2-й хвилині другу жовту картку заробив Коні Де Вінтер.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" та був замінений у перерві. Ймовірно, Руслан отримав пошкодження. Коваленко розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на 71-й хвилині. Тож на полі українці так і не перетнулися.

Огляд матчу "Емполі" – "Дженоа"

Після цього матчу "Емполі" (18 очок) продовжує йти в зоні вильоту на передостанній, 19-й позиції Серії А. "Дженоа" (29 балів) посідає 11-те місце.

У наступному турі команда Коваленка 9 лютого на виїзді зіграє із "Салернітаною", а клуб Малиновського 11 лютого прийме "Аталанту".

Нагадаємо, цього тижня Малиновский став повноцінним гравцем "Дженоа". Генуезький клуб викупив контракт 30-річного українця у французького "Марселя".

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