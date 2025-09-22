ТСН у соціальних мережах

Українська дзюдоїстка змінила спортивне громадянство: яку державу представлятиме

Бронзова призерка ЧС-2022 надалі виступатиме за збірну ОАЕ.

Максим Приходько
Єлизавета Литвиненко

Єлизавета Литвиненко / © eju.net

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко офіційно змінила спортивне громадянство.

У коментарі Tribuna.com вона підтвердила, що надалі виступатиме за збірну ОАЕ.

Причину такого рішення Литвиненко не повідомила. Вплинути на нього міг бойкот збірною України з дзюдо міжнародних змагань через повернення на них білоруських спортсменів під державним прапором.

21-річна Литвиненко — бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року, також вона вигравала чемпіонат Європи серед кадетів, юніорський ЧЄ та Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Раніше за інші країни почали виступати українські дзюдоїсти Іларія та Ігор Цуркани (за Словенію — прим.) і Олексій Болдирєв (за Польщу — прим.).

Також повідомлялося, що срібний призер Олімпіади-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун офіційно змінив українське громадянство на хорватське.

797
