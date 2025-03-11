Українська дзюдоїстка виборола дебютне "золото" на Гран-прі в Австрії

Загалом "синьо-жовті" здобули три медалі на турнірі серії Гран-прі в Лінці.

Українка Юлія Курченко тріумфувала на турнірі світової серії Гран-прі з дзюдо в австрійському Лінці.

Наша спортсменка завоювала "золото" у ваговій категорії до 78 кг. На шляху до своєї нагороди вона перемогла чотирьох суперниць, зокрема у фіналі іппоном здолала бронзову призерку ЧС-2024, британку Емму Рід.

Для Юлії це дебютна в кар'єрі золота медаль на рівні Гран-прі. Також це її перша перемога на міжнародних змаганнях від березня 2024 року, коли вона виборола "золото" на турнірі серії Grand Slam у грузинському Тбілісі.

Загалом на Гран-прі в Лінці українські дзюдоїсти здобули три нагороди. Дві "бронзи" у чоловічих змаганнях "синьо-жовтим" принесли Антон Савицький та Євгеній Балєвський у вазі до і понад 100 кг відповідно.

Наступні змагання Світового туру IJF відбудуться 21-23 березня, коли етап Grand Slam прийматиме Тбілісі. На рівні Гран-прі 2025 року відбудуться ще два турніри у Португалії та Хорватії.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла "золото" чемпіонату Європи в приміщенні.

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