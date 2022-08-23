Українська ексчемпіонка світу - про позицію Ломаченка: такого не може бути, щоб в нього були непроукраїнські погляди

Так, Шатернікова розповіла про позицію боксера, а також про свободу слова в Україні.

Про це ексчемпіонка світу розповіла в інтерв'ю для "Трибуни".

"Я не скажу, що я його прям захищала. Таке буває, що моя думка не співпадає з думкою інших людей Це ж абсолютно нормально, коли у нас є різні бачення ситуації. Я просто більш детально дізналась про те, де весь цей час перебував Василь Ломаченко, якою справою він займався, в якій казармі він знаходився, яку перевірку проходив, щоб бути саме в тих військах.

Коли постало питання, що Василь готовий продовжувати свою спортивну кар'єру та хоче продовжувати приносити спортивну славу для України, то оформити виїзд за кордон взагалі не питання. Але інша ситуація, коли ти знаходишся у військовій частині. Ти маєш отримати дозвіл саме від вищого керівництва, від Міністерства Оборони. Відповідно, Ліга професійного боксу та я особисто готували купу листів на виїзд Василя. Я знаю ситуацію дуже детально.

У мене не складаються ніяк в голові ті пазли, що люди вважають Ломаченка колаборантом. Він проходив купу співбесід та перевірок. Такого не може бути, щоб в нього були не проукраїнські погляди. Він завжди щиро любив Україну. Це йшло ще з аматорського боксу, коли він виходив до рингу з маленьким прапорцем України та дарував його супернику.

Це було необов'язково, це елемент виходу до рингу, який вигадав сам Василь. Тоді ще не було ніякої війни, ніхто навіть не міг подумати про таке, але для Ломаченка було важливим показувати символ своєї держави.

Я маю цю інформацію, дала цій інформації публічність. А далі сприймайте, як хочете. Я розумію, що моя думка може не співпадати з думкою більшості, але ми тим і відрізняємось від рашки, що можемо говорити свою позицію та відкрито висловлювати думки. Для одного колеги я колись наводила приклад. Якщо до мене подзвонить Володимир Олександрович Зеленський і моя думка не буде співпадати з його, я про це відкрито скажу йому. І не буду після цього в чорних списках, не залишусь без роботи, мене не звільнять з його фонду, де я зараз і працюю. Це нормально, коли є різні думки", - сказала Шатернікова.

Зазначимо, Ломаченко від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Раніше розповідалося про те, що названі точна дата наступного бою Ломаченка.

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