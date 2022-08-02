Українська ексчемпіонка світу з боксу стала на захист Ломаченка: Василь - військовослужбовець ЗСУ, який служить народу України

Так, Шатернікова різко відповіла критикам колишнього чемпіона світу в легкій вазі, які звинувачують боксера у відсутності патріотизму.

Відповідне повідомлення вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Ексспортсменка повідомила про те, що представник легкої ваги з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав ЗСУ. Вона додала, що достовірно знає, де служить Ломаченко, проте не почала називати конкретних даних.

"На всі інформаційні недолугі закиди та нездорові фантазії щодо Легенди світового боксу та спорту в цілому, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченко повідомляю без емоцій та маючи достовірні данні та факти.

Василь Ломаченко – військовослужбовець Збройних Сил України з початку повномасштабної війни, весь цей час старанно виконує накази свого командира, та , як це було завжди, служить Українському народові та Україні.

Які війська, номер військової частини тощо – я особисто маю всю інформацію, але давати її не на часі та, відповідно, зовсім недоречно зараз. Слава ЗСУ! Слава Україні!", - наголосила Шатернікова.

Зазначимо, що Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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