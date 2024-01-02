Українська ексфутболістка разом з матір'ю загинула внаслідок російського обстрілу Києва

Вікторія Котлярова та її мама стали жертвами ракетного удару окупантів по столиці України 29 грудня.

Унаслідок обстрілу Києва російськими військами 29 грудня загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл).

Трагічну новину повідомляє сторінка Жіночий футбол України УАФ у Facebook.

Вікторії було 27 років. Разом з нею загинула також її матір Людмила.

"29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу рашистів разом з матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного обстрілу у Львові загинув колишній гравець збірної України з баскетболу Bіктор Кобзистий.

Також стало відомо, що на війні з російськими загарбниками загинув юний український фехтувальник Федір Єпіфанов.

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