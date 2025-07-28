Українська фехтувальниця проігнорувала росіянку на п'єдесталі ЧС-2025

Аліна Комащук / © Федерація фехтування України

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Українська шаблістка Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою під нейтральним прапором Яною Єгорян на церемонії нагородження на чемпіонаті світу-2025 з фехтування, який триває у грузинському Тбілісі.

Наша співвітчизниця завоювала бронзову медаль, тоді як спортсменка з країни-агресорки виграла золоту нагороду.

На церемонії нагородження Комащук отримала свою медаль, після чого відмовилася від спільного фото з іншими призерками, аби не стояти на одному п'єдесталі з росіянкою.

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Раніше повідомлялося, що росіянок з військовим званням допустили до чемпіонату світу-2025 з фехтування. Єгорян, з якою Комащук відмовилася робити спільне фото на п'єдесталі, є лейтенантом російської армії. Також вона брала участь в заході, де пропагували терористичну "ДНР".

Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою на п'єдесталі / © International Fencing Federation

Комащук виграла для України третю нагороду на ЧС-2025 з фехтування. До цього Микита Кошман також завоював "бронзу", а Влада Харькова виборола "золото".