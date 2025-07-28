ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Українська фехтувальниця проігнорувала росіянку на п'єдесталі ЧС-2025

Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою під час церемонії нагородження.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Аліна Комащук

Аліна Комащук / © Федерація фехтування України

Українська шаблістка Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою під нейтральним прапором Яною Єгорян на церемонії нагородження на чемпіонаті світу-2025 з фехтування, який триває у грузинському Тбілісі.

Наша співвітчизниця завоювала бронзову медаль, тоді як спортсменка з країни-агресорки виграла золоту нагороду.

На церемонії нагородження Комащук отримала свою медаль, після чого відмовилася від спільного фото з іншими призерками, аби не стояти на одному п'єдесталі з росіянкою.

Раніше повідомлялося, що росіянок з військовим званням допустили до чемпіонату світу-2025 з фехтування. Єгорян, з якою Комащук відмовилася робити спільне фото на п'єдесталі, є лейтенантом російської армії. Також вона брала участь в заході, де пропагували терористичну "ДНР".

Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою на п'єдесталі / © International Fencing Federation

Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з росіянкою на п'єдесталі / © International Fencing Federation

Комащук виграла для України третю нагороду на ЧС-2025 з фехтування. До цього Микита Кошман також завоював "бронзу", а Влада Харькова виборола "золото".

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
559
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie