Проспорт
187
1 хв

Українська фрідайверка з рекордом здобула "золото" чемпіонату світу-2025

Наталя Жаркова тріумфувала на планетарній першості у Греції.

Максим Приходько
Наталя Жаркова

Наталя Жаркова / Laura Mommichi

Українка Наталя Жаркова здобула "золото" чемпіонату світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT – пірнання з постійною вагою у ластах.

На планетарній першості, яка триває у грецькому місті Мітікас від 9 до 17 вересня, Жаркова перемогла, встановивши новий національний рекорд України.

Глибина рекордного занурення становить 113 метрів – це трохи більше за висоту будівлі Міністерства інфраструктури України.

У боротьбі за золоту медаль Наталя випередила найближчу суперницю – італійку Алесію Зеккіні – на чотири метри.

Ще одна українка – Катерина Садурська – оголосила глибину понад 100 метрів. Однак їй не вдалося сягнути заявленої позначки у 105 метрів – вона розвернулася на глибині 102 м та отримала чотири метри штрафу. Підсумковий результат Катерини склав 98 м – четверте місце.

У п'ятницю, 12 вересня, обидві українки – Жаркова та Садурська – змагатимуться за нагороди у вільному зануренні (FIM).

187
