Українська футболістка забила найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів (відео)

Ольга Овдійчук допомогла харківському клубу здобути історичну перемогу.
Нападниця харківського "Житлобуду-1" Ольга Овдійчук визнана авторкою найкращого гола тижня в жіночій Лізі чемпіонів.
27-річна футболістка відзначилася дуже красивим м'ячем у матчі 4-го туру найпрестижнішого єврокубка проти ісландського "Брейдабліка".
Отримавши передачу зі своєї половини поля, Ольга випередила суперницю та з-за меж штрафного в падінні відправила ігровий знаряд у ворота.
⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 19, 2021
Olha Ovdiychuk @Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Гол Овдійчук дозволив харківському клубу зробити рахунок 2:0 та "всуху" обіграти "Брейдаблік". Ця перемога стала для "Житлобуду-1" першою в історії на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.
Огляд матчу:
- Після чотирьох турів "Житлобуд-1" з чотирма очками посідає третє місце в групі, де окрім "Брейдабліка" також виступають "Реал" і ПСЖ.
- До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи.
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