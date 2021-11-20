Українська футболістка забила найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів (відео)

Ольга Овдійчук допомогла харківському клубу здобути історичну перемогу.

Нападниця харківського "Житлобуду-1" Ольга Овдійчук визнана авторкою найкращого гола тижня в жіночій Лізі чемпіонів.

27-річна футболістка відзначилася дуже красивим м'ячем у матчі 4-го туру найпрестижнішого єврокубка проти ісландського "Брейдабліка".

Отримавши передачу зі своєї половини поля, Ольга випередила суперницю та з-за меж штрафного в падінні відправила ігровий знаряд у ворота.

Гол Овдійчук дозволив харківському клубу зробити рахунок 2:0 та "всуху" обіграти "Брейдаблік". Ця перемога стала для "Житлобуду-1" першою в історії на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.

Огляд матчу:

Після чотирьох турів "Житлобуд-1" з чотирма очками посідає третє місце в групі, де окрім "Брейдабліка" також виступають "Реал" і ПСЖ.

До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи.

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