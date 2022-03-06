Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками країни-окупанта (фото)

Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками країни-окупанта (фото)

15-річна українка продемонструвала принципову громадянську позицію.

Українська гімнастка Даніелла Батрона категорично відмовилася підніматися на п'єдестал пошани разом з російськими спортсменками після "бронзи" на етапі Кубка світу в Катарі.

15-річна українка стала третьою в змаганнях на різновисоких брусах. Перше та друге місця посіли спортсменки з Російської Федерації, чия армія продовжує вбивати українське населення за наказом свого президента Володимира Путіна.

Батрона вирішила укотре звернути увагу світової спільноти на війну в Україні та відмовилася отримувати свою нагороду поруч із російськими гімнастками. Даніелла вирішила піднятися на п'єдестал окремо від них.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP — FX Choreo ‍♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022

Зазначимо, що ці змагання стали останніми для представників Росії та Білорусі. Починаючи від наступного етапу, вони будуть відсторонені через вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі.