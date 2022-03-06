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Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками країни-окупанта (фото)

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Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками країни-окупанта (фото)

фото - twitter.com/FX_choreo

15-річна українка продемонструвала принципову громадянську позицію.

Українська гімнастка Даніелла Батрона категорично відмовилася підніматися на п'єдестал пошани разом з російськими спортсменками після "бронзи" на етапі Кубка світу в Катарі.

15-річна українка стала третьою в змаганнях на різновисоких брусах. Перше та друге місця посіли спортсменки з Російської Федерації, чия армія продовжує вбивати українське населення за наказом свого президента Володимира Путіна.

Батрона вирішила укотре звернути увагу світової спільноти на війну в Україні та відмовилася отримувати свою нагороду поруч із російськими гімнастками. Даніелла вирішила піднятися на п'єдестал окремо від них.

Зазначимо, що ці змагання стали останніми для представників Росії та Білорусі. Починаючи від наступного етапу, вони будуть відсторонені через вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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