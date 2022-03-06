Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками країни-окупанта (фото)

15-річна українка продемонструвала принципову громадянську позицію.
Українська гімнастка Даніелла Батрона категорично відмовилася підніматися на п'єдестал пошани разом з російськими спортсменками після "бронзи" на етапі Кубка світу в Катарі.
15-річна українка стала третьою в змаганнях на різновисоких брусах. Перше та друге місця посіли спортсменки з Російської Федерації, чия армія продовжує вбивати українське населення за наказом свого президента Володимира Путіна.
Батрона вирішила укотре звернути увагу світової спільноти на війну в Україні та відмовилася отримувати свою нагороду поруч із російськими гімнастками. Даніелла вирішила піднятися на п'єдестал окремо від них.
The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP— FX Choreo ♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022
Зазначимо, що ці змагання стали останніми для представників Росії та Білорусі. Починаючи від наступного етапу, вони будуть відсторонені через вторгнення РФ в Україну.
Раніше повідомлялося, що російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.