Українська каноїстка виборола друге "золото" на етапі Кубка світу в Чехії

Українська каноїстка виборола друге "золото" на етапі Кубка світу в Чехії

Українські веслувальники продовжують успішно виступати на етапі Кубка світу в чеському Рачіце.

Після тріумфу у перший день фінальних запливів Людмила Лузан принесла Україні ще одну нагороду найвищого ґатунку. Цього разу українка перемогла в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації каное України.

Ще одне "золото" у змаганнях байдарок-двійок вибороли Олег Кухарик та Ігор Трунов.

Срібною медалею відзначилися подружжя Андрій Рибачок та Анастасія Четверікова в каное-двійці.

Наразі у активі української збірної шість медалей: три "золота", два "срібла" та одна "бронза".

Нагадаємо, що українська збірна виборола 17 медалей та посіла у командному заліку перше місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби Первулеску-Йорга.

Читайте також:

Українські дзюдоїсти принесли Україні три медалі в перший день Кубка Європи

Вдалий дебют: український призер Олімпіади-2020 з плавання виграв медаль престижних змагань в Іспанії

Бех-Романчук виборола для України "срібло" Діамантової ліги в стрибках у довжину