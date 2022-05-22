Українська каноїстка виборола друге "золото" на етапі Кубка світу в Чехії

Українські веслувальники продовжують успішно виступати на етапі Кубка світу в чеському Рачіце.
Після тріумфу у перший день фінальних запливів Людмила Лузан принесла Україні ще одну нагороду найвищого ґатунку. Цього разу українка перемогла в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів.
Про це повідомляє пресслужба Федерації каное України.
Ще одне "золото" у змаганнях байдарок-двійок вибороли Олег Кухарик та Ігор Трунов.
Срібною медалею відзначилися подружжя Андрій Рибачок та Анастасія Четверікова в каное-двійці.
Наразі у активі української збірної шість медалей: три "золота", два "срібла" та одна "бронза".
Нагадаємо, що українська збірна виборола 17 медалей та посіла у командному заліку перше місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби Первулеску-Йорга.
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