Українська каноїстка виборола "золото" чемпіонату світу з веслування

Українці вибороли три нагороди чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що триває у Канаді.

Українка Людмила Лузан стала переможницею в спринті на 1000 м у каное-одиночці чемпіонату світу-2022.

Лузан подолала дистанцію за 4:47.90. Срібною і бронзовою призерками стали чилійка Маілльярд (4:50.02) і німкеня Анніка Лоске (4:51.46) відповідно.

Також Лузан виборола нагороду у парі з Анастасією Четверіковою. Українки стали срібними призерками на 500-метрівці у каное-двійці.

Ще одну медаль збірної України у Галіфаксі принесла чоловіча байдарка-четвірка. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін зайняли третє місце на дистанції 500 м.

Нагадаємо, що український плавець Михайло Романчук розповів, що пропустить на чемпіонаті Європи з плавання змагання на відкритій воді.

Читайте також:

Перша перемога Білодід у новій вазі: українці вдало стартували на етапі Кубка Європи з дзюдо в Ризі

Український легкоатлет переміг на юніорській світовій першості, заради якої пропустив дорослий чемпіонат (відео)

"Будівельник" став першим українським клубом у Північній Європейській баскетбольній лізі