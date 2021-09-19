Українська каратистка-красуня розповіла, заради чого пройшлася би голою містом (відео)

Спортсменка відгуляла дівич-вечір.
Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла, заради чого вона б зважилася пройтися оголеною вулицями міста. На відповідне запитання зіркова спортсменка відповіла під час свого дівич-вечора.
"Мій дівич-вечір розпочинається з конкурсів. Загалом, мені потрібно відповісти на запитання: "Заради чого б я пройшлася голою центром міста?" За золоту медаль Олімпійських ігор - моя відповідь", - сказала Анжеліка в ролику, який вона опублікувала у сторіс Instagram .
Окрім успіхів на татамі, Анжеліка може похизуватися активним життям в Instagram. У соцмережі на неї підписано 118 тисяч осіб. З ними каратистка-красуня періодично ділиться пікантними кадрами, демонструючи принади своєї фігури.
- У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
- Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга знялася у стильній фотосесії.