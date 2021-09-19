Українська каратистка-красуня розповіла, заради чого пройшлася би голою містом (відео)

Спортсменка відгуляла дівич-вечір.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла, заради чого вона б зважилася пройтися оголеною вулицями міста. На відповідне запитання зіркова спортсменка відповіла під час свого дівич-вечора.

"Мій дівич-вечір розпочинається з конкурсів. Загалом, мені потрібно відповісти на запитання: "Заради чого б я пройшлася голою центром міста?" За золоту медаль Олімпійських ігор - моя відповідь", - сказала Анжеліка в ролику, який вона опублікувала у сторіс Instagram .

Окрім успіхів на татамі, Анжеліка може похизуватися активним життям в Instagram. У соцмережі на неї підписано 118 тисяч осіб. З ними каратистка-красуня періодично ділиться пікантними кадрами, демонструючи принади своєї фігури.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/likusya.01

У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга знялася у стильній фотосесії.

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