Українська каратистка Терлюга завоювала "золото" на престижному турнірі в Парижі

Українська каратистка Терлюга завоювала "золото" на престижному турнірі в Парижі

Всього у доробку "синьо-жовтих" чотири медалі.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула перемогу на престижних змаганнях Paris Open.

29-річна Терлюга виграла золоту нагороду у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фінальній сутичці українка здолала француженку Тіллу Леваше (2:1).

Примітно, що Терлюга стала єдиною спортсменкою не з Франції, яка завоювала медаль найвищого ґатунку.

"Золото. Мій сезон-2022 розпочався приголомшливо. Продовжую старанно працювати задля досягнення своїх цілей", - прокоментувала Анжеліка звитягу на сторінці в Instagram.

Загалом українці завершили змагання в Парижі з чотирма нагородами. Юлія Палашевська виборола "срібло" у ваговій категорії до 50 кг. Бронзові медалі здобули Аніта Серегіна (до 61 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг).

У загальному заліку українські каратисти розташувалися на другому місці. Першу сходинку посіли господарі турніру - команда Франції (31 медаль).

На олімпійському турнірі в Токіо Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Також Анжеліка - триразова чемпіонка Європи з карате.

Читайте також:

Українським спортсменам заборонили стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022 - міністр спорту

Дикість із Бразилії: фанат із ножем увірвався на поле під час матчу (відео)

Тренер "Ліверпуля" Клопп після перемоги пригостив фанатів пивом - відео заполонило соцмережі