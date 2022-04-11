Українська каратистка Терлюга здобула "золото" командного чемпіонату Франції

Одеситка вдячна французам за підтримку, які ті висловили у зв'язку з війною в Україні.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла командний чемпіонат Франції.

30-річна уродженка Одеси стала чемпіонкою у складі клубу Karate Sarcelles. У фіналі команда українка зустрічалася з Samouraï 2000 та здобула перемогу.

Після свого тріумфу українська спортсменка опублікувала пост в Instagram, де подякувала Франції за теплий прийом та підтримку України під час війни з російськими окупантами.

"Хочу подякувати моїй команді та тренеру Даніелю де Барроса. Ви дали мені можливість продовжити мою підготовку і дуже хорошу можливість потренуватися. Кожна людина в Karate Sarcelles така гостинна. Усі намагалися допомогти та підтримати.

Було дуже приємно вчора боротися з дівчатами за наше "золото" в команді на чемпіонаті Франції, і я була щаслива знову віддати свій вогонь на татамі. Тут, у французькій федерації, існує можливість запросити одного легіонера до команди і я є частиною Karate Sarcelles від 2018 року. Мені вдруге в житті вдалося виграти "золото" зі своїм клубом. Дякую, що ви дали мені таку можливість.

Всі французи з Україною. Мене тут дуже підтримали, і всі шоковані ситуацією. Дякую Франції за велике серце. Мені потрібно продовжити тренування, щоб підготуватися до наступного турніру в Португалії. Моє серце з родиною та Україною. Я не можу дочекатися моменту, коли приїду додому. Сумую", - написала Терлюга у себе в Instagram.

Раніше повідомлялося, що українські боксери завоювали чотири медалі на престижному турнірі в Гельсінкі.

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