Українська каратистка, яка вчилася кидати коктейлі Молотова, виграла "золото" Всесвітніх ігор

Україна завоювала другу золоту медаль в карате на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі (США). Її виборола Аніта Серьогіна.

32-річна спортсменка з Одеської області стала найкращою у ваговій категорії до 61 кг. Раніше інша українська каратистка Анжеліка Терлюга тріумфувала у ваговій категорії до 55 кг.

На груповому етапі Серьогіна поступилася єгиптянці Дахаб Алі (1:2), проте вийшла до плейоф завдяки перемогам над Крістіною Клінепетер із США (7:2) та нідерландкою Лін Снелл (3:1).

У півфіналі українка здолала Інгріду Сученкову зі Словаччини (3:2), а в фінальній сутичці виявилася сильнішою за Александру Гранде з Перу (3:2).

Зазначимо, що на попередніх Всесвітніх іграх, які відбувалися 2017 року, Серьогіна здобула срібну медаль, програвши у фіналі якраз представниці Перу.

Раніше Серьогіна розповіла, як поєднує спорт і підготовку до захисту України від російських загарбників. Каратистка зізналася, що освоює навички кидання коктейлів Молотова.

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Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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