Українська легенда НБА продає свої чемпіонські персні заради дітей, які постраждали від війни з РФ

Українська легенда НБА продає свої чемпіонські персні заради дітей, які постраждали від війни з РФ

Знаменитий український баскетболіст Станіслав Медведенко виставив на благодійний аукціон свої два чемпіонські персні за перемогу в НБА.

Дворазовий чемпіон НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс" вирішив розлучитися зі своїми пам'ятними трофеями, аби допомогти українським дітям під час війни з російськими окупантами.

"Вони є для мене дуже цінними, але моменти цінніші за речі і зараз для мене важливіша перемога України і те, щоб українські діти асоціювали своє майбутнє з Україною", - написав Медведенко.

Виручені з благодійного аукціону кошти підуть на реабілітацію дітей, які постраждали від російської збройної агресії, а також відновлення спортивної інфраструктури й обладнання зруйнованих українських шкіл.

Медведенко - найтитулованіший український гравець НБА. Станіслав двічі ставав чемпіоном з "Лейкерс" (2001, 2002).

Нагадаємо, непереможний український боксер продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти.

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