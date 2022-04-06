Українська легкоатлетка-депутатка вимагає від влади зробити усе, аби вигнати Росію з міжнародного спорту

Саладуха вважає, що НОК України та профільне міністерство повинні чіткіше висловлювати свої позиції.

Українська легкоатлетка та депутат Верховної Ради Ольга Саладуха розкритикувала Національний олімпійський комітет країни та Міністерство молоді та спорту за відсутність чіткої жорсткої позиції щодо російських спортсменів, чия країна розв'язала масштабну війну проти України.

"У перші тижні війни Росії проти України світова спортивна спільнота завдала агресору потужного удару. Було введено "вбивчі" санкції за винятком спортсменів Росії та Білорусі з престижних міжнародних змагань, що значною мірою ізолювало спорт цих країн.

Україна вдячна кожному, хто говорив, впливав, доводив та лобіював такі рішучі дії. Разом ми зробили дуже багато, але можемо ще більше. Особливо після всіх звірств, які росіяни скоїли на окупованій Київщині.

Міністр спорту Польщі Каміл Бортничук публічно закликав Міжнародний олімпійський комітет та усі спортивні федерації виключити зі свого складу росію до закінчення війни в Україні та компенсації нею завданих збитків.

На жаль, ця правильна та своєчасна ініціатива вийшла не від НОК України та Міністерства молоді та спорту України, які мають бути в авангарді боротьби з агресором.

Але ніколи не пізно підключитись і через усі доступні канали комунікації донести її до керівництва міжнародним олімпійським рухом. Потрібно чесно сказати, що вона не зустріне одностайної підтримки. Але в нашій силі наполягати, доводити свою правоту, демонструвати факти військових злочинів росіян в Україні. Те, що робить агресор несумісним зі спортивними принципами. Вбивцям, катам та садистам не місце у міжнародному спорті.

І ми досягнемо свого.

Але для початку потрібна чітка позиція українських чиновників, які займаються спортом. Польща багато зробила для України, але вона не зможе за нас виступати ініціатором остаточного вигнання Росії зі світової спортивної спільноти. Це маємо робити ми самі, а спортсмени різних країн світу нас обов'язково підтримають, як це було вже неодноразово.

Спорт без Росії, спорт без крові, спорт без насильства – таке наше гасло сьогодні і ми від нього не відступимося", – написала Саладуха.

Нагадаємо, що український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо Станіслав Горуна висловився про повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України.

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