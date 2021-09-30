Українська легкоатлетка-красуня блиснула ідеальною фігурою: насолоджується відпочинком після скандалу на Олімпіаді

Спортсменка набирається сил перед новими стартами.
Українська легкоатлетка Марина Килипко, яка потрапила в гучний скандал на Олімпійських іграх-2020 у Токіо через відсутність у столиці Японії її тренера, засвітила ідеальну фігуру під час відпочинку.
Стрибунка з жердиною поділилася у сторіс Instagram кадрами, на яких вона позувала перед камерою у стильному жовтому купальнику.
Зацінити шикарні форми 25-річної легкоатлетки можна і на інших знімках:
- На Олімпіаді в Токіо Килипко стала 5-ю, хоча, як зізналася, що із тренером могла би виступити краще.
- Марині належить національний рекорд у стрибках із жердиною - 4,70 метра.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, борець Жан Беленюк з'ясував нові деталі скандалу з Килипко на Олімпіаді.