Українська легкоатлетка на етапі Діамантової ліги побила національний рекорд, який тримався 14 років

Бігунка Наталя Стребкова під час чергового етапу Діамантової ліги у швецькому Стокгольмі встановила новий рекорд України.

Українська спортсменка фінішувала четвертою на дистанції 3000 метрів з перешкодами, що не завадило їй побити національний рекорд.

27-річна Стребкова показала результат 9 хвилин та 24,54 секунди.

Наталя оновила рекорд України, який тримався упродовж 14 років. Ще 2008 року Валентина Горпініч на Кубку України подолала дистанцію за 9 хвилин 27,26 секунди.

Що стосується особистого рекорду, то Стребкова покращила його на 7,5 секунди. У серпні 2021 року в Угорщині вона подолала дистанцію за 9 хвилин 32,05 секунди.

"Золото" Діамантової ліги здобула представниця Казахстану Дейзі Джепкемеї (9:15.77), "срібло" - француженка Еліс Фіно (9:19.59), а "бронзу" - швейцарка Шіара Шеррер (9:24.16).

Нагадаємо, що українки вибороли чотири медалі етапу Діамантової ліги в Стокгольмі.

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